На концертах Тейлор Свифт зафиксировали сейсмическую активность

На двух концертах певицы Тейлор Свифт фанаты вызвали сейсмическую активность, по мощности равную землетрясению магнитудой 2,3. Об этом 29 июля телеканалу CNN рассказала сейсмолог, профессора геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах.



Профессор получила эти данные в результате изменений во время двух концертов певицы на стадионе Lumen Field в Сиэтле, которые прошли в рамках турне певицы Swift Eras.

Это не впервые, когда массовое мероприятие вызывает сейсмическую активность. Например, в 2011 году, рассказала Каплан-Айэрбах, в Сиэтле было зафиксировано аналогичное явление из-за поведения болельщиков во время матча по американскому футболу между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс»..