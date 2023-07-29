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    На концертах Тейлор Свифт зафиксировали сейсмическую активность

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    На двух концертах певицы Тейлор Свифт фанаты вызвали сейсмическую активность, по мощности равную землетрясению магнитудой 2,3. Об этом 29 июля телеканалу CNN рассказала сейсмолог, профессора геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах.

    Профессор получила эти данные в результате изменений во время двух концертов певицы на стадионе Lumen Field в Сиэтле, которые прошли в рамках турне певицы Swift Eras.

    Это не впервые, когда массовое мероприятие вызывает сейсмическую активность. Например, в 2011 году, рассказала Каплан-Айэрбах, в Сиэтле было зафиксировано аналогичное явление из-за поведения болельщиков во время матча по американскому футболу между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс»..

    Профессор уточнила: несмотря на то, что разница магнитуд между двумя событиями составила всего 0,3, однако во время выступления певицы толчки были в два раза сильнее.

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    КонцертСейсмическая активность
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