Как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать? Объясняем в коротком видео

Говорят, если гриб вырывать, грибница пропадет. А как на самом деле? Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Наверное, в каждой сфере найдется как минимум один вопрос, о котором будут спорить веками. У грибников такой тоже имеется — всегда найдутся адепты выкручивания и работники ножа и топора . Те, кто говорит, что грибы надо только выкручивать, и те, кто настаивает на том, что их нужно исключительно срезать. Так где правда? С этим вопросом мы обратились к микологам и советам Роспотребнадзора.

Миколог Виктор Мухин говорит, что грибу в целом всё равно, срезают его или выкручивают, но считает, что лучше все-таки срезать.

— На самом деле и в том, и в другом случае повреждается грибной организм, — заявил специалист. — Можно полагать, что когда мы выкручиваем, то повреждаем его чуть больше, потому что отрываем ту часть, которая называется мицелий. Это вегетативное тело гриба, необходимое для размножения. Это первое. Во-вторых, я считаю, что срезать грибы элементарно приятней.

Также, срезая гриб, мы оставляем в земле ту часть гриба, которая загрязнена растительными остатками и почвой. Она всё равно идет под нож после того, как выкрученный гриб оказывается в руках, так что Виктор Мухин считает, что срезать грибы банально удобнее.



Его коллега, миколог Ирина Горбунова придерживается схожей позиции: если грунт не страдает, то нет никакой разницы, как собирать грибы.



Миколог рассказала, как правильно собирать грибы Автор: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

— Многие считают, что если вы срезали, то оставили в земле инфекцию: ничего подобного. Всё зависит от самого гриба. Если он плотненький, его можно выкрутить, если рыхлый — срезать, — говорит Ирина Горбунова. — Если масленок или белый гриб вы можете попытаться выкрутить, то сыроежку вы выкрутить не сможете — она просто сломается, ее проще срезать.



О том, что своим ножом вы можете повредить грибу и занести инфекцию, переживать тоже не стоит. Миколог напомнила, что судьба гриба, оставленного в грунте хоть целиком, хоть только кончиком ножки, незавидна: он всё равно сгниет.



Роспотребнадзор придерживается более четкой позиции: в ведомстве считают, что грибы необходимо срезать с целой ножкой. Поступая так, вы защищаете в первую очередь не грибы, а себя: выкручивая гриб, вы повреждаете его ножку, и если вы случайно таким образом сорвете ядовитый гриб и положите в ведро, то частички ядовитой ножки могут попасть в еду даже после перебора грибов дома.



Помимо того, как срезать, важно помнить и об остальных нюансах грибничества Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В конце концов главное — практическое преимущество срезания над выкручиванием: так вы сразу сможете увидеть, червивый гриб или нет.

Но какую бы методику вы ни выбрали, помните, что не все грибы в лесу еще можно собирать. И мы сейчас не про поганки и прочие ядовитые. Есть такие, за сбор которых можно напороться на серьезный штраф (его ввели как раз незадолго до грибного сезона). Кстати, недавно мы предлагали пройти тест и проверить, знаете ли вы, что можно и нельзя делать в лесу, — всего несколько правильных ответов спасут не только ваш кошелек, но и жизнь.