Мария Захарова: украинцы хотели бы, чтобы Путин был у них президентом

Ситуацию, которая сложилась в Украине, с легкостью бы описал австрийский психолог Зигмунд Фрейд, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, украинцы на самом деле хотят видеть во главе страны такого человека, как Владимир Путин, а у них «постоянно те, кого дает им Запад».



«Они (украинцы. — Прим. ред.) внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом», — заявила Мария Захарова в интервью RT на полях саммита Россия — Африка в Петербурге.