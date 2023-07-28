Финны оставили Петербург без виз — по всем вопросам теперь в Москву

Финляндия с августа прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры, сообщили в финском МИД.



Теперь по всем иммиграционным и визовым вопросам надо будет обращаться в посольство Финляндии в Москве.

«В связи с нехваткой ресурсов заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не могут быть приняты в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России в период с 1 августа по 31 августа 2023 года. Заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обрабатываться в обычном режиме», — говорится в заявлении МИД от 28 июля.