«Ъ»: суд по катастрофе бомбардировщика Ту-22М3 завершается

Пять лет колонии-поселения грозит двум офицерам дальней авиации, которых обвиняют в катастрофе сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в январе 2019 года, сообщает в ночь на 28 июля «Коммерсантъ».



Как стало известно изданию, судебный процесс по этому делу в Мурманске заканчивается. Напомним, всё случилось на авиабазе Оленья 40-го полка на Кольском полуострове. Бомбардировщик при заходе на посадку коснулся земли чуть раньше начала полосы. Самолёт развалился на части и загорелся. Полёт был учебным.



В катастрофе погибли командир экипажа Алексей Гурьев, его помощник Константин Мазунин и штурман-оператор Виктор Грейф. Старший штурман авиаполка подполковник Максим Рылков, проверявший готовность экипажа в полете, получил тяжелые травмы и ожоги. Машина полностью сгорела.

