«Ъ»: суд по катастрофе бомбардировщика Ту-22М3 завершается

Пять лет колонии-поселения грозит двум офицерам дальней авиации, которых обвиняют в катастрофе сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в январе 2019 года, сообщает в ночь на 28 июля «Коммерсантъ».
Как стало известно изданию, судебный процесс по этому делу в Мурманске заканчивается. Напомним, всё случилось на авиабазе Оленья 40-го полка на Кольском полуострове. Бомбардировщик при заходе на посадку коснулся земли чуть раньше начала полосы. Самолёт развалился на части и загорелся. Полёт был учебным.
В катастрофе погибли командир экипажа Алексей Гурьев, его помощник Константин Мазунин и штурман-оператор Виктор Грейф. Старший штурман авиаполка подполковник Максим Рылков, проверявший готовность экипажа в полете, получил тяжелые травмы и ожоги. Машина полностью сгорела.
Во все обвинили бывших командира полка Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова. Они в тот день находились на контрольно-диспетчерском пункте авиабазы, наблюдая за тренировочным полетом Ту-22М3. Лётчик был неопытным. Когда метеоусловия изменились, по версии обвинения, старшие офицеры должны были дать команду пилоту уйти на другой аэродром, но не сделали этого.
По информации «Ъ», защита обвиняемых видит причину трагедии в другом — в техническом состоянии самолёта. Адвокат обратил внимание, что разрыв конструкции произошел точно по 35-му поперечному ребру фюзеляжа — шпангоуту. Защита полагает, что в этом месте несущая конструкция машины имела серьезный дефект: крепящие ребро болты проржавели или отсутствовали.
«Следствие сосредоточилось на должностном аспекте катастрофы, проигнорировав ее технические причины»,—обозначил на прениях свою позицию представитель защиты.