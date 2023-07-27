Проверка на гостеприимность. Как дороги Петербурга пережили четверг

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге проходит первый день саммита Россия — Африка, на который съехались делегации из 45 стран африканского континента. Проведение масштабного мероприятия не обошлось без трудностей на дорогах. О некоторых ограничениях было известно заранее, другие оказались неожиданными.



Движение местами было непривычно плотным. Тем не менее петербуржцы демонстрируют гостеприимство, отмеченное пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Горожане принимают и учитывают временные неудобства… И находят нестандартные пути решения возникших проблем.

Невский проспект Главную улицу города перекрывают периодически, пропуская машины для того, чтобы пересечь главную магистраль Петербурга. Утром автомобилисты даже попытались устроить небольшой бунт, игнорируя сигнал регулировщика. Но гневный свист сотрудника ДПС заставил водителей развернуться назад.

Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

Пустые улицы — вовсе не помеха для аварий, доказали сегодня водители общественного транспорта. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта с Адмиралтейским проспектом и Дворцовым проездом, где столкнулись автобус «Волгабас» 24-го маршрута и троллейбус.

К вечеру, судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее напряженная ситуация образовалась в районе Исаакиевского собора и на улицах между ним и Невским проспектом. Сам Невский, а также Садовая улица, даже не «покраснели» до традиционного в час пик состояния.



Шушары Больше всего было волнений по поводу Шушар, однако начало «африканских волнений» прошло вполне спокойно. Жители последовали инструкциям по выезду из поселка и отправились на работу либо ранним утром, либо общественным транспортом — работа автобусов и пригородных поездов не прекращалась. Каково же было удивление сотрудников ДПС, которые увидели, что к 07:30 желающих проехать фактических не было.

Однако перекрыть Шушары все-таки пришлось, правда не в то время, в которое обещали, рассказала корреспондент «Фонтанки», которая постояла в пробке вместе с шушарцами. С 7 утра она каталась по округе относительно свободно, а в 10 часов, когда ограничения должны были снять, путь автомобилям преградили.

Постоять в Шушары пришлось и вечером, там к 17:30 выстроилась очередь из машин и грузовиков, которые хотят въехать в поселок.

читательница «Фонтанки»

Юг Петербурга

27 июля в Петербурге наблюдались значительные пробки на КАД. Дороги вокруг выставочного комплекса «Экспофорум» были временно закрыты или ограничены, что привело к серьезным заторам и задержкам в движении. Опоясывающий Петербург КАД напоминает сегодня артерию своим ало-бордовым цветом на «Яндекс.Пробках».

Из-за перекрытий и временных ограничений на машине было невозможно добраться до аэропорта Пулково. В такой ситуации одна женщина с детьми не выдержала ожидания и приняла решение пойти пешком.

Кровавая барыня / telegram

Стоял Витебский проспект из центра — пробки оценивались в 9 баллов . Участок между Кубинской улицей и Митрофаньевским шоссе встал на 10 баллов .

Пешеходы Пешеходам также пришлось приноравливаться к непривычной ситуации. Так, в центре города им временно следует не только следить за сигналом светофора, но и следовать указаниям сотрудников ДПС.