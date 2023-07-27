Пробки в Петербурге небольшие, но сосредоточены в одном месте

По данным сервиса, крайне плотно на Садовой улице и в районе площади Восстания. Стоят Гороховая, Малая Морская и Караванная улицы. Плотно на Каменноостровском проспекте и Кронверкской набережной.

Всего в 4 балла из 10 возможных оценивает сервис «Яндекс. Пробки» плотность движения в Петербурге. Покраснел, в основном, центр города.

На некоторое время машины точечно пропускали через Невский проспект, а по главной магистрали – в основном лишь общественный транспорт.



Как передает корреспондент «Фонтанки», в районе 10 часов утра автомобилисты совершили фальстарт, но им удалось только развернуться.