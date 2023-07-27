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    Пробки в Петербурге небольшие, но сосредоточены в одном месте

    525
    3 комментария

    Всего в 4 балла из 10 возможных оценивает сервис «Яндекс. Пробки» плотность движения в Петербурге. Покраснел, в основном, центр города.

    По данным сервиса, крайне плотно на Садовой улице и в районе площади Восстания. Стоят Гороховая, Малая Морская и Караванная улицы. Плотно на Каменноостровском проспекте и Кронверкской набережной.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»
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    На некоторое время машины точечно пропускали через Невский проспект, а по главной магистрали – в основном лишь общественный транспорт.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», в районе 10 часов утра автомобилисты совершили фальстарт, но им удалось только развернуться.

    Юлия Никитина / «Фонтанка.ру»

    Помимо центра, плотное движение традиционно наблюдается на Свердловской набережной и набережной Обводного канала.

    Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»

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    Пробки в Петербурге
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    Комментарии 3

    Гость27 Июл 2023 в 10:32
    В шушерах всё в порядке?
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