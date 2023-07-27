Шушары всё же встали. Перекрытие оказалось неожиданным

«Фонтанка.ру»
Движение в Шушарах всё же закрыли. Это произошло после 10 утра, вопреки ожиданиям, передает корреспондент «Фонтанки».
В частности, закрыт въезд с Московского проспекта. При попытке проникнуть в Шушары со стороны Витебского автомобилисты попадают в плотную пробку. «Ползем на корпус в пять минут, в рамках погрешности», — описывает ситуацию журналист.
Ранним утром автомобилисты удивили сотрудников ДПС: к 07:30 желающих проехать фактически не было.
Перед стартом саммита жителей Шушар предупреждали о том, что выехать из района можно будет лишь ранним утром. Подробнее об обещанных ограничениях читайте здесь.
О том, где еще могут ограничивать и перекрывать движение, читайте в материале «Фонтанки».