Без тормозов. В Сочи гонки с полицией устроил водитель автобуса, полного детей

Незабываемые впечатления обеспечил водитель микроавтобуса группе юных пассажиров в Сочи. Он мчал на вокзал, соревнуясь в скорости с полицией и игнорируя неидеальные тормоза.
Кадры из оперативного видео 26 июля публикует
«Его всё же догнали. В салоне автобуса находились
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Активное нежелание встречаться с инспекторами, вероятно, объясняется техосмотром, который водитель провалил. В списке выявленных проблем: неисправность тормозной системы, световых приборов, аварийных выходов, разный рисунок протектора резины на задней оси.
Требование привести «Хёндэ» в надлежащее состояние мужчина проигнорировал. Полицейские составили на него пять протоколов.