Без тормозов. В Сочи гонки с полицией устроил водитель автобуса, полного детей

Незабываемые впечатления обеспечил водитель микроавтобуса группе юных пассажиров в Сочи. Он мчал на вокзал, соревнуясь в скорости с полицией и игнорируя неидеальные тормоза.



Кадры из оперативного видео 26 июля публикует ГУ МВД по Краснодарскому краю. Госавтоинспекторы не смогли проехать мимо «Хёндэ» в Лазаревском районе. Водителю махнули прижаться к обочине, он в ответ утопил педаль газа в пол. Из окон выглядывали юные лица.