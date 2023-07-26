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    Без тормозов. В Сочи гонки с полицией устроил водитель автобуса, полного детей

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    Незабываемые впечатления обеспечил водитель микроавтобуса группе юных пассажиров в Сочи. Он мчал на вокзал, соревнуясь в скорости с полицией и игнорируя неидеальные тормоза.

    Кадры из оперативного видео 26 июля публикует ГУ МВД по Краснодарскому краю. Госавтоинспекторы не смогли проехать мимо «Хёндэ» в Лазаревском районе. Водителю махнули прижаться к обочине, он в ответ утопил педаль газа в пол. Из окон выглядывали юные лица.

    «Его всё же догнали. В салоне автобуса находились 18 детей, которые следовали на железнодорожный вокзал», — сообщили в ведомстве.

    официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

    Активное нежелание встречаться с инспекторами, вероятно, объясняется техосмотром, который водитель провалил. В списке выявленных проблем: неисправность тормозной системы, световых приборов, аварийных выходов, разный рисунок протектора резины на задней оси.

    Требование привести «Хёндэ» в надлежащее состояние мужчина проигнорировал. Полицейские составили на него пять протоколов.

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