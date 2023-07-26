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    Дело об убийстве военного пенсионера в Кронштадте рассмотрят еще раз. Оправдательный приговор отменен

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    После стараний прокуратуры был отменен оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве военного пенсионера в Кронштадте и краже. Дело будет рассмотрено снова, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.

    Кронштадтский райсуд оправдал фигуранта Алексея Летавина в ноябре прошлого года «в связи с непричастностью». В материалах дела было указано, что в мае 2017-го в гараже в Кронштадте Летавин нанес множество ударов молотком по голове военного пенсионера. Потерпевший скончался, а Летавин якобы забрал его деньги и телефон и скрылся.

    В прокуратуре отмечают, что районный суд допустил нарушения и судебная коллегия по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда отменила оправдательный приговор.

    Как писала «Фонтанка», Летавин 4 года сидел в СИЗО. Следствие считало, что фигурант мог убить 57-летнего мужчину, потому что дочь последнего не захотела продолжать с Летавиным отношения.

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