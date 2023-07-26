Дело об убийстве военного пенсионера в Кронштадте рассмотрят еще раз. Оправдательный приговор отменен

После стараний прокуратуры был отменен оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве военного пенсионера в Кронштадте и краже. Дело будет рассмотрено снова, сообщает 26 июля пресс-служба ведомства.



Кронштадтский райсуд оправдал фигуранта Алексея Летавина в ноябре прошлого года «в связи с непричастностью». В материалах дела было указано, что в мае 2017-го в гараже в Кронштадте Летавин нанес множество ударов молотком по голове военного пенсионера. Потерпевший скончался, а Летавин якобы забрал его деньги и телефон и скрылся.

