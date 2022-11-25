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    Год в розыске, 4 года в СИЗО. В Кронштадте суд оправдал обвиняемого в убийстве военного пенсионера

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    Алексей Летавин, которого с октября 2017 года следствие считало убийцей военного пенсионера из Кронштадта, полностью оправдан. Год мужчина был в розыске, еще 4 года сидел в СИЗО, отпустили его лишь пару недель назад, после того, как присяжные вынесли оправдательный вердикт.

    Летавин в октябре 2018 года был доставлен под конвоем рейсом из Екатеринбурга в Петербург. Его целый год искали сотрудники уголовного розыска. Статус «подозреваемый» мужчина получил 25 октября 2017 года, когда в гаражном кооперативе Кронштадта нашли тело 57-летнего военного пенсионера, погибшего от многочисленных ударов молотком по голове.

    Следствие посчитало, что Летавин мог убить несостоявшегося тестя из-за того, что дочь пенсионера не захотела больше продолжать отношения.

    25 ноября суд оправдал мужчину и признал за ним право на реабилитацию.

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