Росздравнадзор: заблокировано более тысячи сайтов, продававших препараты для абортов

Росздравнадзор заблокировал 1 181 интернет-ресурс, где продавались препараты для проведения медикаментозного аборта, сообщает 25 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Из комментария Росздравнадзора можно сделать вывод, что речь идет о торговле препаратами из списка ПКУ — предметно-количественного учета. Проще говоря, это рецептурные препараты, любое движение которых от склада до пациента должно фиксироваться документально.



Ведомство заявляет, что ПКУ не направлен на снижение доступности препаратов.



«При назначении лекарственных препаратов, включенных в перечень ПКУ, оформляется рецептурный бланк... …Указанный рецепт действителен в течение 15 дней. Выписка рецепта не представляет каких-либо сложностей для врача», — цитирует ТАСС сообщение Росздравнадзора.

