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    Песков рассказал о беспрецедентном давлении США и Франции, чтобы помешать саммиту Россия — Африка

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    США, Франция и другие страны Запада пытались сорвать участие стран Африки в саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Об этом во время конференц-связи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал осудить подобное поведение западных государств.

    «Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Кремль считает, что таким образом США и Франция лишают страны Африки суверенного права самостоятельно выбирать партнеров по вопросам сотрудничества. В этой связи «как никогда важно», чтобы Россия и Африка собрались вместе и продолжили диалог, уточняет Песков.

    По его словам, на саммите пойдет речь в том числе о зерновой сделке, из которой Россия вышла 17 июля. Песков анонсирует разъяснения на саммите о том, «какие обязательства и с какой стороны не были выполнены».

    Также Песков рассказал, что приезд глав африканских государств вызовет затруднения в движении на дорогах Петербурга. Но, по его словам, город всегда славился гостеприимностью.

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