Песков рассказал о беспрецедентном давлении США и Франции, чтобы помешать саммиту Россия — Африка

США, Франция и другие страны Запада пытались сорвать участие стран Африки в саммите Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Об этом во время конференц-связи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал осудить подобное поведение западных государств.



«Линия США, Франции и других государств должна осуждаться, заслуживает осуждения», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Кремль считает, что таким образом США и Франция лишают страны Африки суверенного права самостоятельно выбирать партнеров по вопросам сотрудничества. В этой связи «как никогда важно», чтобы Россия и Африка собрались вместе и продолжили диалог, уточняет Песков.