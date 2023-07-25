Кремль о саммите и Шушарах: Удаленка рекомендована, чтобы минимизировать дискомфорт

Жителям Шушар предложили пересидеть саммит «Россия-Африка» дома. В Кремле 25 июля прокомментировали эту стратегию Смольного.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Знаем, что это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума».
Песков отметил, что приезд глав иностранных государств и высокопоставленных лиц вызовет некоторые затруднения дорожного движения и спровоцирует пробки.
«Определенные неудобства для горожан, но город всегда славился гостеприимностью», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.
О том, как в дни саммита жить в Шушарах и как из них выбраться, «Фонтанка» подробно описывала. Без проблем, пожалуй, выехать из района на общественном транспорте или личном автомобиле можно будет только ранним утром. О других известных ограничениях читайте здесь.