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    Кремль о саммите и Шушарах: Удаленка рекомендована, чтобы минимизировать дискомфорт

    2029
    7 комментариев

    Жителям Шушар предложили пересидеть саммит «Россия-Африка» дома. В Кремле 25 июля прокомментировали эту стратегию Смольного.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Знаем, что это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума».

    Песков отметил, что приезд глав иностранных государств и высокопоставленных лиц вызовет некоторые затруднения дорожного движения и спровоцирует пробки.

    «Определенные неудобства для горожан, но город всегда славился гостеприимностью», — цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

    О том, как в дни саммита жить в Шушарах и как из них выбраться, «Фонтанка» подробно описывала. Без проблем, пожалуй, выехать из района на общественном транспорте или личном автомобиле можно будет только ранним утром. О других известных ограничениях читайте здесь.

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    Россия - АфрикаКремль
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