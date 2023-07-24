Проверка троих жителей Ленобласти на холеру завершена

Трое из Ленобласти, которых Роспотребнадзор проверял на холеру, оказались жителями Всеволожского района. Они пересеклись с контактами заболевшего из Тамбовской области в самолете.



Стали известны результаты проб, которые взяли на минувших выходных у троих жителей Всеволожского района, контактировавших с госпитализированным с холерой гражданином Индии. У всех троих заболевание не обнаружено, сообщает 47News. По информации издания, они летели в одном самолете с теми, кто контактировал с заболевшим в Тамбовской области.

На минувшей неделе Роспотребнадзор сообщил, что из гостиницы трудовых мигрантов в Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии с признаками острой кишечной инфекции, похожей на холеру. Потом добавился еще один заболевший. Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия, а в регионе временно запретили купаться, ловить рыбу и использовать воду из рек. Начали проверять всех, кто контактировал с госпитализированными, и одна из «веток» ушла в Ленобласть. 23 июля правительство региона сообщило, что медики изучают пробы трех человек. До получения результатов их поместили на домашний карантин.