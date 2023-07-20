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    Обрабатывают и гостиницу. Гражданина Индии с подозрением на холеру увезли в больницу в Тамбовской области

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    5 комментариев

    Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в Тамбовской области. У приезжего из Индии в одной из местных гостиниц обнаружили кишечную инфекцию, похожую на холеру.

    В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у прибывшего из Дели гражданина Индии обнаружили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии, сообщает 20 июля пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Лабораторные исследования, проведенные на базе ведомственного ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, выявили холероподобный возбудитель. Пациента госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Он проходит лечение, и его состояние удовлетворительное.

    В гостинице проводят противоэпидемические мероприятия, приняты меры по выявлению и лабораторному обследованию контактных лиц. Признаков инфекционных заболеваний среди контактов больного не выявили, тем не менее за ними установили медицинское наблюдение и назначили экстренную профилактику. Был усилен дезинфекционный режим и введены ограничения.

    Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль.

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    Комментарии 5

    Гость20 Июл 2023 в 19:32
    Скоро будет..."но не летят туда сегодня самолёты , и не едут даже поездом..."
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 18:39
    Во будет прикольно если от холеры вымрем. Ну зато на сво не заберут
    +0−0
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