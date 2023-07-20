Обрабатывают и гостиницу. Гражданина Индии с подозрением на холеру увезли в больницу в Тамбовской области

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в Тамбовской области. У приезжего из Индии в одной из местных гостиниц обнаружили кишечную инфекцию, похожую на холеру.



В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у прибывшего из Дели гражданина Индии обнаружили признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии, сообщает 20 июля пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Лабораторные исследования, проведенные на базе ведомственного ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, выявили холероподобный возбудитель. Пациента госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Он проходит лечение, и его состояние удовлетворительное.