В Тамбове запретили купание в реках из-за подозрения на холеру. В больнице двое

Администрация Тамбова ввела временный запрет на купание в водоёмах, ловлю рыбы и использование воды из реки Цна в хозяйственных целях после подозрения на холеру у приезжего из Индии.



Об этом 21 июля сообщил глава администрации города Максим Косенков. По информации регионального Роспотребнадзора, на стационарном лечении находятся два гражданина Индии. Клиническое проявление инфекции есть у одного. Состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное.

За минувшие сутки проверили 400 человек, контактировавших с иностранцами. Заболевших среди нет, но все пока остаются под наблюдением.