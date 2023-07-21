В Тамбове запретили купание в реках из-за подозрения на холеру. В больнице двое

Администрация Тамбова ввела временный запрет на купание в водоёмах, ловлю рыбы и использование воды из реки Цна в хозяйственных целях после подозрения на холеру у приезжего из Индии.
Об этом 21 июля сообщил глава администрации города Максим Косенков. По информации регионального Роспотребнадзора, на стационарном лечении находятся два гражданина Индии. Клиническое проявление инфекции есть у одного. Состояние обоих медики оценивают как удовлетворительное.
За минувшие сутки проверили 400 человек, контактировавших с иностранцами. Заболевших среди нет, но все пока остаются под наблюдением.
«Поскольку инфекция может передаваться водным путем, особое внимание уделено превентивным противоэпидемическим мероприятиям: дезинфекции очистных сооружений, водопроводных сооружений и сети», - сообщил Косенков. В том числе проводится дополнительное хлорирование воды. Как заверяют, это не отразится на её качестве, но возможно появление характерного запаха.
Холероподобный возбудитель выявили у прибывшего из Дели мигранта, который работает в Рассказово. Его госпитализировали, противоэпидемические мероприятия начали с гостиницы.