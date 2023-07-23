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    Холера может быть в Ленобласти — проверяют троих

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    6 комментариев

    Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

    «До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — говорится в опубликованном 23 июля сообщении пресс-службы.

    Как рассказывала «Фонтанка», в конце недели в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у прибывшего из Дели гражданина Индии обнаружили признаки острой кишечной инфекции, похожие на симптомы холеры. Затем добавился еще один. Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. Пока ищут и проверяют контактных лиц, администрация Тамбова ввела временный запрет на купание в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что холера — диарейное заболевание, развивающееся в результате инфицирования кишечника бактерией Vibrio cholerae. В большинстве случаев инфекция либо только вызывает легкую диарею, либо не имеет каких-либо симптомов проявления. Однако в 5–10% случаев через 6 часов или в течение 5 дней после попадания в организм бактерии у пациентов развиваются тяжелая водянистая диарея и рвота. В этих случаях потеря большого количества жидкости может быстро привести к тяжелому обезвоживанию организма. При отсутствии надлежащего лечения через несколько часов может наступить смерть.

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    Комментарии 6

    _1323 Июл 2023 в 14:50
    Объяснение наличия холеры в Ленобласти может быть только одно.
    Возбудители холеры всегда присутствовали на юге Украины. После «исчезновения» дамбы Каховской ГЭС возбудители холеры «прилепились» к тем, кто оказался в зоне подтопления. Теперь отвечаем на вопрос, кто те люди, кто прибыл в Ленобласть из зоны подтопления. Получаем ответ: участники СВО.
    Таким образом, ещё одна «высокая цель» СВО достигнута: сидеть на горшке будут все!!!
    А значит, всё идёт по плану.
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 13:40
    холера замечена в стрельне
    +1−1
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