Холера может быть в Ленобласти — проверяют троих

Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.



«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — говорится в опубликованном 23 июля сообщении пресс-службы.



Как рассказывала «Фонтанка», в конце недели в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у прибывшего из Дели гражданина Индии обнаружили признаки острой кишечной инфекции, похожие на симптомы холеры. Затем добавился еще один. Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. Пока ищут и проверяют контактных лиц, администрация Тамбова ввела временный запрет на купание в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.

