Холера может быть в Ленобласти — проверяют троих

Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — говорится в опубликованном 23 июля сообщении пресс-службы.
Как рассказывала «Фонтанка», в конце недели в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе Тамбовской области у прибывшего из Дели гражданина Индии обнаружили признаки острой кишечной инфекции, похожие на симптомы холеры. Затем добавился еще один. Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия. Пока ищут и проверяют контактных лиц, администрация Тамбова ввела временный запрет на купание в водоемах, ловлю рыбы и использование воды из реки.
В Роспотребнадзоре сообщали, что холера — диарейное заболевание, развивающееся в результате инфицирования кишечника бактерией Vibrio cholerae. В большинстве случаев инфекция либо только вызывает легкую диарею, либо не имеет каких-либо симптомов проявления. Однако в 5–10% случаев через