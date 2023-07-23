Роскосмос: для запуска спутников на орбиту скоро потребуются международные правила

Для запуска спутников на орбиту и управления ими скоро потребуются международные правила. Такое мнение 23 июля высказал исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко, сообщает «Интерфакс».



По его словам, правила разработают в течение 5 лет . Действовать они будут «по аналогии с воздушным движением».



По его мнению, утверждение о том, что «космос большой, и места хватит всем» не соответствует действительности. Большое число спутников может привести к созданию опасных ситуаций — количество привлекательных орбит ограничено.

