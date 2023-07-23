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    Роскосмос: для запуска спутников на орбиту скоро потребуются международные правила

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    14 комментариев

    Для запуска спутников на орбиту и управления ими скоро потребуются международные правила. Такое мнение 23 июля высказал исполнительный директор Роскосмоса Александр Блошенко, сообщает «Интерфакс».

    По его словам, правила разработают в течение 5 лет. Действовать они будут «по аналогии с воздушным движением».

    По его мнению, утверждение о том, что «космос большой, и места хватит всем» не соответствует действительности. Большое число спутников может привести к созданию опасных ситуаций — количество привлекательных орбит ограничено.

    Блошенко отметил, что, согласно планам космических держав, к 2030 году количество спутников Земли составит 100 тысяч.

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    Комментарии 14

    своих не бросаем23 Июл 2023 в 17:40
    К 2025 году «Роскосмос» планирует выйти на выпуск около 250–330 спутников в год, а к 2030-му в день гарантированно выпускать хотя бы один спутник. Такие производственные мощности, по словам Юрия Борисова, позволят России находиться в мировом тренде и обеспечивать необходимый минимум услуг для экономики и обороноспособности страны. 🦾🦾🦾
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 17:09
    Занимайте места на орбите согласно проданным билетам .об этом уже второй десяток лет еду дискуссии .нашли чем удивить .отсталые авторы .
    +0−0
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