«Осторожно! Двери открываются. Следующая станция — СВО»

Поставленная перед регионами задача по отбору добровольцев на военную службу по контракту генерирует в Петербурге нестандартные формы вербовки. На уровне городского правительства подконтрольным Смольному предприятиям дано указание размещать вакансии и трудоустраивать у себя как можно больше людей. При этом работать по специальности нет необходимости. Записавшись в штат Водоканала или метрополитена, можно отправиться в зону боевых действий, получив гарантии ежемесячной выплаты от нового работодателя и сохранения рабочего места.
Текстовый вариант этого материала вышел на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Я б в кондукторы пошел, пусть стрелять научат. В Петербурге набор контрактников выходит на новый уровень».