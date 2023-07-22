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    «Осторожно! Двери открываются. Следующая станция — СВО»

    В Петербурге набирают кондукторов с последующей отправкой на фронт

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    40 комментариев

    Поставленная перед регионами задача по отбору добровольцев на военную службу по контракту генерирует в Петербурге нестандартные формы вербовки. На уровне городского правительства подконтрольным Смольному предприятиям дано указание размещать вакансии и трудоустраивать у себя как можно больше людей. При этом работать по специальности нет необходимости. Записавшись в штат Водоканала или метрополитена, можно отправиться в зону боевых действий, получив гарантии ежемесячной выплаты от нового работодателя и сохранения рабочего места.

    Текстовый вариант этого материала вышел на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Я б в кондукторы пошел, пусть стрелять научат. В Петербурге набор контрактников выходит на новый уровень».

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    Комментарии 40

    Ганс-Дитрих Геншер22 Июл 2023 в 22:22
    Это не дно, это уже пониже.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 22:14
    вот это развОооодняк!!!! по крупному ! как лохов!
    50+ 195 + 500 + 204 ? ну во первых 195 от Минобороны = 204 , никто не будет платить 195 + 204 , платить должны только 204 за зону СВО ! А во вторых 50+204+500 = ЖИЗНЬ. Ну так, по братски .
    +1−0
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