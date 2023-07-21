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    Картаполов рассказал, кто попадет под призыв в следующем году

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    7 комментариев

    Если в 2023 году молодому человеку исполнится 27 лет, и он не проходил службу в армии, то под весенний призыв 2024 года он не попадает, заявил в интервью «Фонтанке» глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он уточнил, что служба для 27-летних будет возможна только на добровольной основе.

    «Даже если человеку исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, никто его не будет включать для призыва как 28-летнего в 2024 году», — заявил Андрей Картаполов.

    Другая участь ждет тех, кому в этом году исполняется 26 лет. Со следующего года для них будет действовать закон, увеличивающий возраст призывников до 30 лет. Таким образом, военнообязанный попадет под еще 8 волн призыва.

    В декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о поэтапном повышении призывного возраста в России с 18 лет до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет — для верхней. Таким образом, возраст призыва предлагалось сдвинуть, призывая в армию более взрослых юношей.

    В марте 2023 года был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке проекта, соавтором которого является и сам Картаполов, говорится (документ все еще размещен в базе Думы), что нижняя планка сдвигается ради того, чтобы вчерашние школьники могли спокойно получить образование. В свою очередь в армию могли бы призывать уже людей с профессией и жизненным опытом.

    21 июля Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года. В интервью «Фонтанке» он пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни.

    Интервью Андрея Картаполова читайте здесь.

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    Призыв в армиюАндрей Картаполов
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    Комментарии 7

    Йёхан21 Июл 2023 в 18:05
    "убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни."

    Во парни зажгли!

    Гвозди бы делать из этих людей:
    Крепче бы не было в мире гвоздей.
    (с) Не Маяковский
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 18:05
    СРОЧНО! Ципсо бросает в бой необученных ботов! В комментариях творится кринж и стыдоба!
    +0−0
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