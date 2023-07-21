Картаполов рассказал, кто попадет под призыв в следующем году

Если в 2023 году молодому человеку исполнится 27 лет, и он не проходил службу в армии, то под весенний призыв 2024 года он не попадает, заявил в интервью «Фонтанке» глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он уточнил, что служба для 27-летних будет возможна только на добровольной основе.



«Даже если человеку исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, никто его не будет включать для призыва как 28-летнего в 2024 году», — заявил Андрей Картаполов.



Другая участь ждет тех, кому в этом году исполняется 26 лет. Со следующего года для них будет действовать закон, увеличивающий возраст призывников до 30 лет. Таким образом, военнообязанный попадет под еще 8 волн призыва.

