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    «Возвращаются ребята после смены». В Кудрово снесли большую часть гаражей ради развязки, там же живут утки

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    2 комментария

    В Кудрово продолжается снос гаражей в рамках строительства развязки у Мурманского шоссе. За неделю разобрано 63 гаража из 99, сообщает 21 июля дорожный комитет Ленобласти.

    t.me/dorogi_47

    «Ряд участков на улицах Кудрово забран от администрации Заневки под стройку. И, собственно, содержание (ремонт, уборка мусора и прочее) тоже», — отмечается в сообщении.

    Фото: t.me/dorogi_47
    Фото: t.me/dorogi_47
    Фото: t.me/dorogi_47
    Фото: t.me/dorogi_47
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    На видео попала семья уток на Центральной улице, водитель вежливо пропускает их. «Бригада кряков в Кудрово тоже убирает гаражи. Возвращаются ребята после смены», — шутят в комитете.

    t.me/dorogi_47

    «Фонтанка» рассказывала о начале возведения развязки в январе. Подрядчиком выступает «АБЗ-Дорстрой». Строители сделают второй путепровод над Мурманкой, пробьют к ней Центральную улицу, в итоге выезжать из Кудрово станет гораздо проще. Дорогу планируется провести в районе существующего съезда к «Меге Дыбенко». Путепровод до торгового комплекса над шоссе будет реконструирован.

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    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 15:37
    Почему лапки пустые?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 14:42
    Это не "разобрано". Это сломано.
    +0−0
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