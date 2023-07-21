«Возвращаются ребята после смены». В Кудрово снесли большую часть гаражей ради развязки, там же живут утки

В Кудрово продолжается снос гаражей в рамках строительства развязки у Мурманского шоссе. За неделю разобрано 63 гаража из 99, сообщает 21 июля дорожный комитет Ленобласти.
«Ряд участков на улицах Кудрово забран от администрации Заневки под стройку. И, собственно, содержание (ремонт, уборка мусора и прочее) тоже», — отмечается в сообщении.
На видео попала семья уток на Центральной улице, водитель вежливо пропускает их. «Бригада кряков в Кудрово тоже убирает гаражи. Возвращаются ребята после смены», — шутят в комитете.