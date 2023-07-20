Крыша рухнула в колонии на Урале. Есть жертвы

Один человек погиб, еще одного ищут под завалами в производственном помещении колонии в Нижнем Тагиле.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, 20 июля обрушение произошло на территории ИК № 5 . Во время капитального ремонта кровли цеха по сборке металлоконструкций часть крыши упала вместе с рабочими.

По предварительным данным, их было четверо. Травмы получили двое, еще один — смертельные.

«Четвертого рабочего в настоящее время ищут под завалами», — рассказали в ведомстве.