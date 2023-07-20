    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, с-з

    751мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.85eur101.83

    Крыша рухнула в колонии на Урале. Есть жертвы

    753
    3 комментария

    Один человек погиб, еще одного ищут под завалами в производственном помещении колонии в Нижнем Тагиле.

    Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, 20 июля обрушение произошло на территории ИК № 5. Во время капитального ремонта кровли цеха по сборке металлоконструкций часть крыши упала вместе с рабочими.

    По предварительным данным, их было четверо. Травмы получили двое, еще один — смертельные.

    «Четвертого рабочего в настоящее время ищут под завалами», — рассказали в ведомстве.

    СУ СК России по Свердловской области

    По данным прокуратуры, ремонтом занимались сотрудники подрядной организации. Осужденные и работники колонии не пострадали.

    Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека (216 УК).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбрушениеКолония Нижнего Тагила
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    Гость20 Июл 2023 в 23:28
    А четвертый-то, возможно, сбежал
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 23:15
    № 5.

    Начальство строителей посадят в ту же колонию?
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 23:13
    Знак Божий.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close