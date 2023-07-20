Бензин дороже денег. На рынке назрела острая необходимость резко повышать цены на топливо

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Оптовые цены на бензин превысили розничные. Как это ни странно звучит, но сейчас операторы на полном серьезе торгуют им себе в убыток. Поддерживать рентабельность позволяет дизель, но очевидно, что искусственно сдерживаемые цены на топливо вот-вот могут резко пойти вверх.



Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа уже неделю фиксирует взрывной рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Если раньше дизель с поставкой в Петербурге с начала весны неизменно пребывал в диапазоне примерно 57–58 тыс рублей за тонну, то всего за неделю котировки подскочили до 61,3 тысяч. АИ-95 подорожал на 2 тысячи рублей (72,3 тыс. рублей за тонну), а наибольший прирост — у АИ-92 — сразу плюс 4,5 тысячи (66,6 тыс. рублей за тонну).



Это ненормальное положение дел крайне беспокоит отраслевых специалистов. Президент топливного союза России Евгений Аркуша сдержанно ушел от ответа на вопрос, как вообще сейчас работает экономика топливных операторов в условиях превышения цен на опт над розницей, подтвердив лишь, что они реально торгуют в убыток. В связи с этим он с коллегами готовит письмо в правительство РФ, пообещав подробнее описать ситуацию на рынке после того как отправит его на следующей неделе.

Цены на бензин — один из самых чувствительных элементов системы сдерживания инфляции в стране. Поскольку на розничном рынке установилась полная гегемония вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) — по данным экспертов, на долю независимых трейдеров приходится лишь 6% рынка — властям удается эффективно контролировать цены на бензоколонках, предоставляя возможность нефтяникам зарабатывать в других сегментах.



Такое регулирование не носит формального характера — нигде никаких директив, запрещающих повышать цены, нет. Речь скорее, о неком джентльменском соглашении c правительством, по которому цены на заправках не должны расти быстрее инфляции. Уже многие годы ВИНКи честно исполняют это соглашение. Более того, можно констатировать, что цены на топливо, в целом за последние годы растут медленнее инфляции, если не считать 2021 года, когда операторы АЗС практически дословно повторили на своих стелах цифры динамики роста цен от Центробанка. А в 2022 году стоимость бензина практически не росла, и все подорожание пришлось на дизель, впрочем, тоже в пределах инфляции.



В то же время, за последние полтора года экономика ВИНКов претерпела колоссальные перемены. Искать новые рынки сбыта для своего топлива оказалось очень непросто и не быстро, а, главное, весь 2023 год цены приходилось постоянно снижать. Не только под давлением в целом падающего рынка, но и под гнетом санкций. Вместе с тем, необходимо отметить, что конкретно бензин — не самый ходовой наш экспортный товар. За границей от нас ждут, в первую очередь, дизтопливо и мазут или же полуфабрикаты, из которых бензин уже изготавливается на местных НПЗ



И нынешний огромный рост оптовых цен очень ровно накладывается на два фактора. С одной стороны — рост экспорта дизтоплива. По данным «Коммерсанта», за первое полугодие 2023 года российские компании нарастили отправки за рубеж на 11% по сравнению с прошлым годом — и это несмотря на объявленный западными странами потолок цен. На руку им играет и стремительно слабеющий рубль, благодаря которому прибыль от валютной выручки виртуально растет еще больше.

С другой стороны нельзя не отметить заметного недавнего снижения объемов производства нефтепродуктов на российских заводах. Причина — плановые ремонты на перерабатывающих заводах. Но это физически сократило объем предложения на рынке, еще больше подхлестывая сейчас цены.



На городских АЗС цены пока держат себя в руках, повысившись с начала года не более чем на рубль. Условия «джентльменского» соглашения пока все еще сдерживают ВИНКи от попыток повысить рентабельность своих сбытовых «дочек», хотя, уже очевидно, что они работают в минус.



Система сдержек и противовесов, краеугольным камнем которой является система демпфера — доплаты государства нефтяникам за продажу топлива на внутренний рынок — до сих пор работала четко. Однако экономическая конъюнктура заставляет их искать новые точки роста — очевидно, что всю свою нефть в Индию и Китай отправить не выйдет, а экзотические направления вроде Южной Америки пока составляют лишь небольшую долю бизнеса и, к тому же, там приходится работать в условиях крайне высокой конкуренции.



Дальнейшее закручивание санкционных гаек может заставить ВИНКи отказаться от субсидирования своих сетей АЗС и потребовать пересмотра джентльменского соглашения с властями, чтобы нарастить рентабельность внутренних поставок. И тогда цены на заправках пойдут вверх, не зависимо от показателей инфляции. К слову, сегодняшние показатели экономики уже точно позволяют как минимум на два рубля за литр повысить цены на бензин.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

