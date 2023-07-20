В Индии надеются на личное участие Путина в саммите глав G20

Индия выражает надежду на личное присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите глав государств Большой двадцатки, который запланирован на сентябрь 2023 года в Нью-Дели. Об этом 20 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
«Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие», — заявил Багчи, отвечая на вопрос журналистов, ожидается ли визит Владимира Путина на предстоящий саммит.
Представитель напомнил, что Индия разослала приглашения всем членам G20, приглашенным странам-участницам и международным организациям. Страна получила подтверждения, но по конкретным лидерам стран Багчи затруднился ответить, при этом выразил надежду увидеть в Нью-Дели всех лидеров.
Ранее Владимира Путина ожидали увидеть на саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике 22–24 августа. Однако ситуацию осложнил ордер Международного уголовного суда, выданный на арест Путина. ЮАР, которая ратифицировала Римский статут, обязана в соответствии с ним выполнять решение Гааги. В итоге в Кремле решили, что Путин будет участвовать в саммите по видеосвязи.