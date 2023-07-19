Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша», сообщают СМИ 19 июля со ссылкой на президента клуба. Такое решение принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. «Ференцварош» уступил «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.

Как пишет Sports.ru, после фатального проигрыша фанаты «Ференцвароша» скандировали: «Русские — домой!».

