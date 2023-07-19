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    Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша»

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    Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша», сообщают СМИ 19 июля со ссылкой на президента клуба. Такое решение принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. «Ференцварош» уступил «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.

    Как пишет Sports.ru, после фатального проигрыша фанаты «Ференцвароша» скандировали: «Русские — домой!».

    Напомним, будучи футболистом, Станислав Черчесов играл на позиции голкипера и в составе московского «Спартака» дважды признавался лучшим вратарем СССР, один раз — России (1992 г.).

    Тренерскую карьеру начал в Западной Европе, затем уже в России были «Спартак», «Жемчужина-Сочи», «Терек» и другие.

    10 августа 2016 года Черчесов возглавил сборную России. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала на домашнем Чемпионате мира-2018, проиграв хорватам по пенальти.

    В июле 2021 года Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с Черчесовым. Под его руководством сборная команда России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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