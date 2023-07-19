Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша», сообщают СМИ 19 июля со ссылкой на президента клуба. Такое решение принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. «Ференцварош» уступил «КИ Клаксвик» со счетом 0:3.
Как пишет Sports.ru, после фатального проигрыша фанаты «Ференцвароша» скандировали: «Русские — домой!».
Напомним, будучи футболистом, Станислав Черчесов играл на позиции голкипера и в составе московского «Спартака» дважды признавался лучшим вратарем СССР, один раз — России (
Тренерскую карьеру начал в Западной Европе, затем уже в России были «Спартак», «
10 августа 2016 года Черчесов возглавил сборную России. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала на домашнем Чемпионате мира-2018, проиграв хорватам по пенальти.
В июле 2021 года Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с Черчесовым. Под его руководством сборная команда России на чемпионате