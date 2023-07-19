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    В Озерках поток воды омывает кинотеатр «Мираж». Зрителей эвакуировали

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    Поток воды хлынул из-под земли возле торгового центра «Вояж». Основная часть пришлась на сферическую часть здания, в которой располагается кинотеатр «Мираж Синема». Сеансы прекращены.

    В кинотеатре сообщили «Фонтанке», что прорыв трубы сказался на деятельности «Мираж Синема».

    «Сейчас все сеансы прервали, на данный момент в Озерках показов нет. Посетителей эвакуировали, сейчас мы проводим возврат [денежных средств] на сеансы, которые прямо сейчас шли в кинотеатре», — рассказала Анастасия, сотрудница «Мираж Синема» в Озерках.

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    В СПб ГУП «ТЭК» подтвердили «Фонтанке», что прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний теплосетей. Подробный комментарий обещали прислать позже.

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    Прорыв трубы
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    Комментарии 11

    Гость19 Июл 2023 в 18:34
    Стабильность.
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