В Озерках поток воды омывает кинотеатр «Мираж». Зрителей эвакуировали

Поток воды хлынул из-под земли возле торгового центра «Вояж». Основная часть пришлась на сферическую часть здания, в которой располагается кинотеатр «Мираж Синема». Сеансы прекращены.
В кинотеатре сообщили «Фонтанке», что прорыв трубы сказался на деятельности «Мираж Синема».
«Сейчас все сеансы прервали, на данный момент в Озерках показов нет. Посетителей эвакуировали, сейчас мы проводим возврат [денежных средств] на сеансы, которые прямо сейчас шли в кинотеатре», — рассказала Анастасия, сотрудница «Мираж Синема» в Озерках.
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