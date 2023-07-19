Петербуржца, который выбросил соседа из окна, заключили под стражу

Красносельский районный суд заключил под стражу Алексея Рябова, обвиняемого в предумышленном убийстве соседа путем сбрасывания последнего со второго этажа. Об этом 19 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что 15 июля под окнами дома 21/1 по Петергофскому шоссе был найден труп мужчины. Позже по подозрению в убийстве был задержан его сосед — Алексей Рябов. В ходе разговора с сотрудниками правоохранительных органов он рассказал свою версию событий. По словам мужчины, он думал, что его сосед умер от передозировки, и выбросил тело в окно своей квартиры.
В ходе предварительного следствия было установлено, что Рябов в ходе конфликта умышленно сбросил вниз потерпевшего, отчего последний умер на месте. На суде обвиняемый и защитник против СИЗО не возражали.