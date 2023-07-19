    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    750мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur102.03

    Подумал, что умер, и выбросил в окно. Петербуржцу вменяют убийство друга под кайфом

    3105
    10 комментариев

    Случайная, на первый взгляд, смерть петербуржца оказалась убийством. Мужчина, труп которого в выходные нашли под окном дома на Петергофском шоссе, умер не сам, а с помощью товарища. Так, по крайней мере, считает следствие. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 19 июля.

    Согласно результатам экспертизы, 48-летний местный житель скончался от тупой травмы грудной клетки с переломами грудных позвонков и разрыва спинного мозга. СК возбудил уголовное дело об убийстве, в качестве подозреваемого задержали 39-летнего соседа погибшего. Он признался, что утром в субботу, решив, что товарищ скончался от употребления наркотических средств, просто выбросил его из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.

    Сосед процессуально задержан. По данным «Фонтанки», ранее мужчина осуждался за наркотики и кражу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    УбийствоКриминал
    ЛАЙК5
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 10

    Гость19 Июл 2023 в 10:35
    🙈
    +0−0
    Гость19 Июл 2023 в 10:14
    Себя забыл выкинуть...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close