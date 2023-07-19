Подумал, что умер, и выбросил в окно. Петербуржцу вменяют убийство друга под кайфом

Случайная, на первый взгляд, смерть петербуржца оказалась убийством. Мужчина, труп которого в выходные нашли под окном дома на Петергофском шоссе, умер не сам, а с помощью товарища. Так, по крайней мере, считает следствие. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 19 июля.



Согласно результатам экспертизы, 48-летний местный житель скончался от тупой травмы грудной клетки с переломами грудных позвонков и разрыва спинного мозга. СК возбудил уголовное дело об убийстве, в качестве подозреваемого задержали 39-летнего соседа погибшего. Он признался, что утром в субботу, решив, что товарищ скончался от употребления наркотических средств, просто выбросил его из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже.