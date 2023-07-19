Кремль: Путину доложили о ситуации на военном полигоне в Крыму

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о возгорании на военном полигоне в Крыму. Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Все докладывается президенту», — сказал представитель Кремля.



Пресс-секретарь президента отметил, что губернатор Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на ситуацию. «Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется», — сказал он.



Сегодня утром стало известно, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. Губернатор Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на военном полигоне в Кировском районе произошло возгорание, пострадавших нет.