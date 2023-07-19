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    Кремль: Путину доложили о ситуации на военном полигоне в Крыму

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    Президенту РФ Владимиру Путину доложено о возгорании на военном полигоне в Крыму. Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Все докладывается президенту», — сказал представитель Кремля.

    Пресс-секретарь президента отметил, что губернатор Республики Крым Сергей Аксенов оперативно отреагировал на ситуацию. «Мы знаем, что было возгорание. Меры экстренно принимаются. Ситуация уточняется», — сказал он.

    Сегодня утром стало известно, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма эвакуируют жителей четырёх окрестных сёл, их разместят в пунктах временного проживания в школах. Губернатор Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на военном полигоне в Кировском районе произошло возгорание, пострадавших нет.

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