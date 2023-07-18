Вандалы навредили Октябрьской железной дороге на 650 тысяч рублей. Их тянет на творчество

Более полумиллиона рублей за полгода потеряла Октябрьская железная дорога из-за пакостников, оттачивающих навыки на имуществе путейцев. Страдали вагоны и светофоры.



Как сообщили в пресс-службе компании 18 июля, с января по июнь в зоне обслуживания ОЖД зафиксировано без малого сто актов вандализма. Больше всего старались уличные художники. После их творческих порывов пришлось отмывать 61 поезд, ещё несколько раз — менее подвижное имущество.

За вагонами охотились не только с баллончиками, но меткость хулиганов подвела. Попасть удалось в 15 проезжавших составов, разбиты семь линз светофоров.