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    Вандалы навредили Октябрьской железной дороге на 650 тысяч рублей. Их тянет на творчество

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    2 комментария

    Более полумиллиона рублей за полгода потеряла Октябрьская железная дорога из-за пакостников, оттачивающих навыки на имуществе путейцев. Страдали вагоны и светофоры.

    Как сообщили в пресс-службе компании 18 июля, с января по июнь в зоне обслуживания ОЖД зафиксировано без малого сто актов вандализма. Больше всего старались уличные художники. После их творческих порывов пришлось отмывать 61 поезд, ещё несколько раз — менее подвижное имущество.

    За вагонами охотились не только с баллончиками, но меткость хулиганов подвела. Попасть удалось в 15 проезжавших составов, разбиты семь линз светофоров.

    Общий ущерб оценили в 650 тысяч рублей. Он почти вдвое меньше финансовых потерь за аналогичный период 2020 года.

    Пятнадцать человек уже привлечены к уголовной ответственности. Всего возбуждено 49 дел дел по статье о вандализме.

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    ВандализмЖелезная дорога
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    Комментарии 2

    alexadmin18 Июл 2023 в 22:27
    Ну а кто придумал раскрашивать поезда в столь убого-унылые цвета? Тут и Репин из могилы восстанет чтобы что-нибудь раскрасить.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 22:17
    Скорее всего, это были остготы.
    Они до сих пор на Колизее оттаптываются.

    А у вандалов теперь намаз по пятницам.
    +0−0
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