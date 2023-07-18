Россия обсудила альтернативы зерновой сделки с Турцией: новости СВО за 18 июля

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля и уже обсудила с Турцией ее альтернативы Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 июля 2023 года.



В Угличе задержали сотрудницу администрации — ее обвиняют в подготовке теракта В Угличе сотрудники ФСБ задержали 35-летнюю сотрудницу администрации. Как сообщили в ФСБ, ее подозревают в подготовке террористического акта. По данным силовиков, она «осуществляла сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения теракта». — У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления, — говорится в сообщении ФСБ.

Судя по переписке задержанной, которую включили в оперативное видео, женщина собирала координаты угличской ГЭС — фотографировала ее на телефон.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт).

ВС РФ нанесли «удары возмездия» по Одессе Российские военные нанесли «групповой удар возмездия» по военным объектам Одессы. Как сообщили в Минобороны, на пораженных целях велась подготовка к терактам на территории России. — Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы, — заявили в ведомстве.

SHOT / T.me

Также в Минобороны сообщили об ударе в районе Николаева по объектам топливной инфраструктуры. Сообщается, что на объекте находилось порядка 70 тысяч тонн топлива.

После ночной атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ответ на теракт на Крымском мосту всё еще вырабатывается, однако спустя два часа заявил, что атака по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и была «ударами возмездия» за Крымский мост. Следственный комитет проверяет версию двойного теракта на Крымском мосту «Коммерсант» выяснил, что следствие рассматривает версию двойного теракта на Крымском мосту. По данным издания, 17 июля Росгвардия зафиксировала два взрыва под автомобильной частью Крымского моста.



Согласно этой версии, к мосту направили дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые попали под огонь защитников моста, а затем по нему нанесли удары более совершенными, «штатными боевыми», а не самодельными аппаратами.

28 беспилотников пытались атаковать Крым Министерство обороны сообщило, что в ночь на 18 июля 28 беспилотников пытались атаковать Крым. 17 из них сбили, остальные подавили средствами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение, — заявили в ведомстве.



Михаил Мишустин сообщил об увеличении объемов поставок истребителей для ВС РФ Председатель правительства Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Он отметил, что в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35 , прямо сейчас изготавливаются новые самолеты, планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Также Михаил Мишустин заявил, что Уралвагонзавод отгрузил плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72БЗМ . По словам председателя правительства, предприятие нарастило производство более чем в 3 раза за год.

Правительство России / T.me

Ремонт Крымского моста обойдется в миллиард рублей Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавивший правительственную комиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, заявил, что, по предварительным подсчетам, стоимость восстановления моста может составить 1–1,3 миллиарда рублей. Ранее зампредседателя правительства сообщал, что двустороннее движение по одной стороне моста планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Такой прогноз он озвучил во время совещания с Владимиром Путиным вечером 17 июля.

Россия и Турция обсудили альтернативы зерновой сделки Проработав почти год, зерновая сделка прекратила свое существование с подачи российской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя это решение, заявил, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор», глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом совместную работу в рамках зерновой сделки.

— В качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей, — говорится в сообщении МИД РФ.



Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним вопрос возобновления «черноморской инициативы» без России, а Польша отказалась открывать рынок для украинского зерна после прекращения зерновой сделки. При этом, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, страна готова обеспечить транзит зерна.

Ранее мы объясняли, что такое зерновая сделка, почему ее несколько раз продлевали, но в итоге решили прекратить, и что означает отказ от нее.