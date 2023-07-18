«Круче некуда» с Джеки Чаном: китайский фильм, испанский стыд

За неимением (по очевидной причине) новых громких премьер наши кинотеатры начинают как-то всё больше напоминать видеосалоны старых времен: с репертуаром со всех концов света и, прямо скажем, разного качества. Вот и новый фильм «Круче некуда» — как будто прямиком из начала девяностых. Вдобавок в нем играет не кто-нибудь, а Джеки Чан! Должен был появиться и Сильвестр Сталлоне, но предпочел заняться очередным своим «Кридом». А жаль — могло бы мощно повеять… не нафталином, ну что вы, а, наоборот, детством.
Вместо Сталлоне в кино пригласили Джона Сину. Вообще-то он больше похож на смесь Ван Дамма со Шварценеггером: мощная квадратная челюсть внушает уважение с первых кадров. Сина — бывший рестлер, трехкратный чемпион мира, и к тому же на удивление неплохой актер: свидетельством тому хотя бы недавний сериал «Миротворец», где он солирует в роли совершенно невыносимого супергероя. Ну, Джеки Чана представлять не надо — он и есть Джеки Чан, сам себе отдельный жанр.
Оба они в «Круче некуда» — элитные наемники, но оказавшиеся по разную сторону баррикад. Как можно догадаться, в недалеком будущем дела пошли совсем плохо и в какой-то ближневосточной стране — то ли Ирак, то ли Кувейт — такие вот банды наемников, ЧВК, можно сказать, борются за нефтяные ресурсы. Джеки Чан со своими китайскими аккуратными, вежливыми людьми должен эвакуировать персонал с осажденного нефтеперерабатывающего завода — по дороге с жутким названием — шоссе смерти.
Осаждают завод американцы, больше похожие на героев «Безумного Макса» — все какие-то в коже и с татухами. Руководит всем герой датского актера Пилу Асбека (Эурон Грейджой из «Игры престолов», точно такой же зловещий и с бакенбардами). Еще на пять минут появляются какие-то случайные французы… Интересно, что американцы с китайцами ничего, честные ребята, а вот всякие европейцы — просто омерзительны. Такая геополитика!
Герой Джона Сины во всем этом не очень хотел принимать участие, но пришлось, потому что он очень жалостливый и надо заработать деньжат, чтоб купить воды для ближайшей деревни. И еще в американском отряде его младший брат, который в любой непонятной ситуации начинает попрекать его смертью отца.
Герою Джеки в это время тоже приходится решать семейные проблемы: среди сотрудников завода — его дочка, которая, в свою очередь, винит его в смерти матери… В общем, довольно много сил вместо того чтобы просто драться и бегать, они тратят на выяснение отношений — даже неловко, потому что остальные персонажи в это время просто сидят и смотрят на них. Но, наконец, действие перестает буксовать, «Джон Сина» объединяется с «Джеки Чаном» — и понеслась.
Автор: youtube.com / FRESHTrailers
Постановщик Скотт Во — бывший каскадер; как режиссер он в
Удовлетворив эту амбицию, Скотт Во, впрочем, вообще как-то отвлекается от машинок и переключается на дуэт встретившихся бугая Сины и маленького верткого Чана, которые в основном избивают нехороших людей руками, ногами и подручными средствами. За сюжетом можно особенно не следить: ясно же, что несмотря на изначальное недоверие, два героя раздадут всем сестрам по серьгам, всем злодеям — по щам, а нефть — Китайской Народной Республике.
Это классический — хоть сейчас не начало
Ну да не за этим мы сюда пришли. Главное, конечно, насилие. В программе — драки по колено в пене из огнетушителей, драки на трубопроводах, драки в ангарах, драки с какими-то ниндзя с мачете. Не может не вызвать уважения, как Джеки Чан в свои — шутка ли
По крайней мере, из уст его героя мы узнаем, что происходит в душе у руководителей ЧВК. Там боль за свою семью, за свою страну — и настоящая жажда скорости на шоссе смерти.
Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»