«Круче некуда» с Джеки Чаном: китайский фильм, испанский стыд

Фото: кадр из фильма «Круче некуда», режиссер Скотт Во, 2023 г. Поделиться Поделиться





За неимением (по очевидной причине) новых громких премьер наши кинотеатры начинают как-то всё больше напоминать видеосалоны старых времен: с репертуаром со всех концов света и, прямо скажем, разного качества. Вот и новый фильм «Круче некуда» — как будто прямиком из начала девяностых. Вдобавок в нем играет не кто-нибудь, а Джеки Чан! Должен был появиться и Сильвестр Сталлоне, но предпочел заняться очередным своим «Кридом». А жаль — могло бы мощно повеять… не нафталином, ну что вы, а, наоборот, детством.



Вместо Сталлоне в кино пригласили Джона Сину. Вообще-то он больше похож на смесь Ван Дамма со Шварценеггером: мощная квадратная челюсть внушает уважение с первых кадров. Сина — бывший рестлер, трехкратный чемпион мира, и к тому же на удивление неплохой актер: свидетельством тому хотя бы недавний сериал «Миротворец», где он солирует в роли совершенно невыносимого супергероя. Ну, Джеки Чана представлять не надо — он и есть Джеки Чан, сам себе отдельный жанр.

Оба они в «Круче некуда» — элитные наемники, но оказавшиеся по разную сторону баррикад. Как можно догадаться, в недалеком будущем дела пошли совсем плохо и в какой-то ближневосточной стране — то ли Ирак, то ли Кувейт — такие вот банды наемников, ЧВК, можно сказать, борются за нефтяные ресурсы. Джеки Чан со своими китайскими аккуратными, вежливыми людьми должен эвакуировать персонал с осажденного нефтеперерабатывающего завода — по дороге с жутким названием — шоссе смерти.

Фото: кадр из фильма «Круче некуда», режиссер Скотт Во, 2023 г. Поделиться Поделиться





Осаждают завод американцы, больше похожие на героев «Безумного Макса» — все какие-то в коже и с татухами. Руководит всем герой датского актера Пилу Асбека (Эурон Грейджой из «Игры престолов», точно такой же зловещий и с бакенбардами). Еще на пять минут появляются какие-то случайные французы… Интересно, что американцы с китайцами ничего, честные ребята, а вот всякие европейцы — просто омерзительны. Такая геополитика!



Герой Джона Сины во всем этом не очень хотел принимать участие, но пришлось, потому что он очень жалостливый и надо заработать деньжат, чтоб купить воды для ближайшей деревни. И еще в американском отряде его младший брат, который в любой непонятной ситуации начинает попрекать его смертью отца.

Герою Джеки в это время тоже приходится решать семейные проблемы: среди сотрудников завода — его дочка, которая, в свою очередь, винит его в смерти матери… В общем, довольно много сил вместо того чтобы просто драться и бегать, они тратят на выяснение отношений — даже неловко, потому что остальные персонажи в это время просто сидят и смотрят на них. Но, наконец, действие перестает буксовать, «Джон Сина» объединяется с «Джеки Чаном» — и понеслась.



Автор: youtube.com / FRESHTrailers

Постановщик Скотт Во — бывший каскадер; как режиссер он в 2014-м снял экранизацию видеоигры «Жажда скорости», которую критики разругали за отсутствие чего-либо, кроме машин и скорости. В следующем, 2015-м , он, похоже, посмотрел «Безумного Макса: Дорогу Ярости» и стал фанатом. Потому что первые полчаса в «Круче некуда» — не то что оммаж или цитата из фильма Миллера, а просто откровенная копия. Скотта Во можно понять и простить: это действительно очень круто, когда бронированные тачки, набитые головорезами, несутся по пустыне, вокруг клубы пыли, а потом еще песчаная буря, и всё в таких красивых сепийных тонах… Что интересно, по сюжету буря оказывается искусственной: как будто бы режиссер намекает, что, дескать, настоящий-то улет в «Безумном Максе», а у меня так уж… Зато здесь еще есть туристические автобусы с пулеметчиками на крыше.



Удовлетворив эту амбицию, Скотт Во, впрочем, вообще как-то отвлекается от машинок и переключается на дуэт встретившихся бугая Сины и маленького верткого Чана, которые в основном избивают нехороших людей руками, ногами и подручными средствами. За сюжетом можно особенно не следить: ясно же, что несмотря на изначальное недоверие, два героя раздадут всем сестрам по серьгам, всем злодеям — по щам, а нефть — Китайской Народной Республике.

Фото: кадр из фильма «Круче некуда», режиссер Скотт Во, 2023 г. Поделиться Поделиться





Это классический — хоть сейчас не начало 90-х — бадди-муви, с двумя протагонистами, которые поначалу не доверяют друг другу, а потом неохотно притираются и, несмотря на комичные перепалки, становятся как братья родные. «Комичные» здесь стоит, скорее, формально: на самом деле слушать шутки про клички наемников и про то, что герой Сины не знает языка жестов спецназа (да еще повторяемые по нескольку раз), тот еще испанский стыд. Ах да, еще «Чан» попрекает «Сину», что тот плохо знает китайский. Примета времени!



Ну да не за этим мы сюда пришли. Главное, конечно, насилие. В программе — драки по колено в пене из огнетушителей, драки на трубопроводах, драки в ангарах, драки с какими-то ниндзя с мачете. Не может не вызвать уважения, как Джеки Чан в свои — шутка ли 69! — всё еще бодр и свеж, кувыркается и машет всеми конечностями, не забывая при этом гримасничать в своем чарли-чаплинском стиле. Джон Сина все-таки помоложе будет. Но помимо этой эмоции, трудно еще что-то отыскать в душе, кроме опять же неловкости за очевидную дешевизну происходящего, за страшненькие спецэффекты, за отсутствие какого-либо драйва — как бы быстро ни неслись машины и двигались ноги Джеки Чана на экране.



По крайней мере, из уст его героя мы узнаем, что происходит в душе у руководителей ЧВК. Там боль за свою семью, за свою страну — и настоящая жажда скорости на шоссе смерти.



Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»