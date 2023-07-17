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    В КРТИ опровергли информацию о переносе репетиции военно-морского парада

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    Первая дневная репетиция главного военно-морского парада в Петербурге состоится 19 июля, как и планировалось ранее, а не 18 июля. В Смольном опровергли информацию о переносе.

    Ранее СПб ГБУ «Мостотрест» сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий дневная репетиция и, соответственно, разводка мостов и перекрытие движения перенесены с 19 на 18 июля. Однако эта информация не подтвердилась, рассказали «Фонтанке» в КРТИ 17 июля.

    Репетиции парада ко Дню ВМФ в Петербурге запланированы на 19 и 23 июля. О том, какие улицы будут перекрывать в это время в центре города, читайте здесь.

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