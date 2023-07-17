В КРТИ опровергли информацию о переносе репетиции военно-морского парада

Первая дневная репетиция главного военно-морского парада в Петербурге состоится 19 июля, как и планировалось ранее, а не 18 июля. В Смольном опровергли информацию о переносе.
Ранее
Репетиции парада ко
Сейчас
+22˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, Без осадков
Ощущается как 21
3 м/с, с-з
759мм
52%
Пробки
6/10
Первая дневная репетиция главного военно-морского парада в Петербурге состоится 19 июля, как и планировалось ранее, а не 18 июля. В Смольном опровергли информацию о переносе.
Ранее
Репетиции парада ко
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
26 мая 2023, 11:45
08 июня 2023, 15:35
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.