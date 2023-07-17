В КРТИ опровергли информацию о переносе репетиции военно-морского парада

Первая дневная репетиция главного военно-морского парада в Петербурге состоится 19 июля, как и планировалось ранее, а не 18 июля. В Смольном опровергли информацию о переносе.



Ранее СПб ГБУ «Мостотрест» сообщило, что в связи с ухудшением погодных условий дневная репетиция и, соответственно, разводка мостов и перекрытие движения перенесены с 19 на 18 июля. Однако эта информация не подтвердилась, рассказали «Фонтанке» в КРТИ 17 июля.