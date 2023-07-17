Дневную репетицию военно-морского парада вместе с перекрытиями перенесли на день

Первую дневную репетицию Главного Военно-морского парада, которая была запланирована на 19 июля, сдвинули на 18 июля вместе со всеми сопутствующими перекрытиями движения в центре Петербурга. Причиной стала погода: ожидается, что в середине неделе обстановка в Финском заливе ухудшится.



В день репетиции, 18 июля, с 10:55 до 12:15 разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский, сообщает 17 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночью переправы будут разводить по обычному графику.

С 9:00 до 14:00, по информации комитета по транспорту, в центре города перекроют движение на 27 участках дорог: