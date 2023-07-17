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    Дневную репетицию военно-морского парада вместе с перекрытиями перенесли на день

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    Первую дневную репетицию Главного Военно-морского парада, которая была запланирована на 19 июля, сдвинули на 18 июля вместе со всеми сопутствующими перекрытиями движения в центре Петербурга. Причиной стала погода: ожидается, что в середине неделе обстановка в Финском заливе ухудшится.

    В день репетиции, 18 июля, с 10:55 до 12:15 разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский, сообщает 17 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночью переправы будут разводить по обычному графику.

    С 9:00 до 14:00, по информации комитета по транспорту, в центре города перекроют движение на 27 участках дорог:

    • Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Адмиралтейский проезд;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Дворцовую набережную;
    • Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
    • Дворцовый проезд;
    • Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
    • Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Университетскую набережную;
    • Биржевую площадь;
    • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади;
    • Мраморный переулок;
    • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
    • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Кирпичный переулок от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
    • Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
    • набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
    • набережную Кутузова;
    • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
    • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.

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    ПетербургПерекрытия движенияВоенно-морской парад
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