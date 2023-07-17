Дневную репетицию военно-морского парада вместе с перекрытиями перенесли на день

Первую дневную репетицию Главного Военно-морского парада, которая была запланирована на 19 июля, сдвинули на 18 июля вместе со всеми сопутствующими перекрытиями движения в центре Петербурга. Причиной стала погода: ожидается, что в середине неделе обстановка в Финском заливе ухудшится.
В день репетиции, 18 июля, с 10:55 до 12:15 разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский, сообщает 17 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ночью переправы будут разводить по обычному графику.
С 9:00 до 14:00, по информации комитета по транспорту, в центре города перекроют движение на 27 участках дорог:
- Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты;
- Адмиралтейскую набережную;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовую набережную;
- Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетскую набережную;
- Биржевую площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой площади;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большую Морскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Кирпичный переулок от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы;
- Казанскую улицу от Невского проспекта до дома 2 по Казанской улице;
- набережную Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- набережную Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост.