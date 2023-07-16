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    «Однозначно будет восстановлена»: стали известны планы по Каховской ГЭС

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    Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, не столько для электрогенерации, сколько для нужд сельского хозяйства, заявил РИА Новости 16 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как сказал Сальдо, «как только позволит военная обстановка» Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена. При этом он отметил, что более важную роль при восстановлении играет водохранилище, а не электрическое производство. От него зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, а значит и водоснабжение населения на этих территориях.

    «Говоря по-простому, прокормить столько людей, сколько здесь жило ранее, без Каховской плотины не получится», — резюмировал Сальдо.

    Как писала «Фонтанка», прорыв плотины на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемый поток воды из Днепра хлынул на населенные пункты, расположенные ниже по течению. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек, а погибли более 50.

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