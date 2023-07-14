На Лугу — лучше подождать. Очевидцы сообщают о серьёзных заторах на трассе

О серьёзном заторе на Киевском шоссе сообщают участники паблика «ДТП и ЧП». Один из них выложил фото пятничных пробок в направлении Луги и категорически не советовал ехать в ту сторону прямо сейчас.
«Хочу предупредить всех, кто сегодня собрался ехать в Лугу. Пока даже не думайте. Гигантская пробка. Начинается от Гатчинской объездной. И так почти до самой Луги», — написал автор фото.
Судя по актуальным данным, в эти минуты затор уже не сплошной, но перед Беково, Большой Ящерой и Сорочкино сохраняются пробки из-за дорожных работ.
Напомним, «Фонтанка» предупреждала — скоро ремонт заставит водителей ещё и «подвинуться». С 17 июля на 102-м километре автодороги Р-23, в Сорочкино, полностью будет перекрыто движение по мосту через ручей Глубокий. Транспортный поток перенаправят по временному объезду, который построили рядом на время капремонта переправы. Скорость движения по объезду ограничат до 50 км/ч.