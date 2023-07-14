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    Киевское шоссе полностью перекроют в Сорочкино. Транспорт пустят в объезд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ремонт моста изменит схему движения по федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. У ручья Глубокий движение замедлят и пустят по временному объезду.

    С 17 июля на 102-м километре автодороги Р-23, в Сорочкино, полностью будет перекрыто движение по мосту через ручей Глубокий, сообщает 14 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспортный поток перенаправят по временному объезду, который построили рядом на время капремонта переправы. Скорость движения по объезду ограничат до 50 км/ч.

    Существующий мост через Глубокий в рамках капремонта, как и весь участок Киевского шоссе с 80-го по 111-й километр, расширят с двух до четырех полос. На переправе полностью заменят пролетное строение, мостовое полотно, опорные части, переходные плиты. Также там обновят гидроизоляцию, сделают ливневку, уложат новый асфальт и смонтируют отбойник и ограждение. Ремонт продлится до сентября 2024 года.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьПерекрытия движенияТрасса Р-23 Псков
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