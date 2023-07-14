Киевское шоссе полностью перекроют в Сорочкино. Транспорт пустят в объезд

Ремонт моста изменит схему движения по федеральной трассе
С 17 июля на
Существующий мост через Глубокий в рамках капремонта, как и весь участок Киевского шоссе с
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Ремонт моста изменит схему движения по федеральной трассе
С 17 июля на
Существующий мост через Глубокий в рамках капремонта, как и весь участок Киевского шоссе с
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