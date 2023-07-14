На юге Петербурга мужчина набросился на пенсионерку с ключами. Его подвесили на забор

В Московском районе мужчина с ключами напал в парадной на пенсионерку.
Полицию вывали к дому 87 по улице Ленсовета около половины первого дня, стало известно «Фонтанке» 14 июля.
По предварительной информации, в парадной дома на женщину 60 лет, которая спускалась по лестнице, напал неадекватный мужчина. Он приставил ей ключи к горлу. Злоумышленника задержали. Судя по фото очевидцев, его с помощью наручников приковали к забору у дома.
Очевидцы вызвали женщине скорую, она не сильно пострадала, но находилась в сильном эмоциональном потрясении.
Мужчину доставили в 51-й отдел полиции.