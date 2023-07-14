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    На юге Петербурга мужчина набросился на пенсионерку с ключами. Его подвесили на забор

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    В Московском районе мужчина с ключами напал в парадной на пенсионерку.

    Полицию вывали к дому 87 по улице Ленсовета около половины первого дня, стало известно «Фонтанке» 14 июля.

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    По предварительной информации, в парадной дома на женщину 60 лет, которая спускалась по лестнице, напал неадекватный мужчина. Он приставил ей ключи к горлу. Злоумышленника задержали. Судя по фото очевидцев, его с помощью наручников приковали к забору у дома.

    Очевидцы вызвали женщине скорую, она не сильно пострадала, но находилась в сильном эмоциональном потрясении.

    Мужчину доставили в 51-й отдел полиции.

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