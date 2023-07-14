Врач секретных болезней и португальский картофель: что рекламировали в газетах Петербурга 150 лет назад

Сегодня реклама настигнет везде — смартфоны, телевизор, спам-звонки, радио... В позапрошлом веке газета была едва ли не единственным способом рассказать о себе и своем товаре. И предприниматели этим охотно пользовались. Показываем вам некоторые реальные объявления из петербургских газет той поры. Масляные краски Прошу обратить внимание, что скоро высыхающие масляные краски мои нигде в продаже не находятся, кроме меня: в Большой Мещанской улице, д. №38. — если кто поручает красить полы моей половой краской, то требовать от маляра удостоверение, бланк за моей подписью; тоже самое правило соблюдать и при других моих красках. Н.Ф. Кюн.



«Петербургская газета», 22 июля 1873 года

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В миллион раз увеличивающий микроскоп Показывается: завтра, во вторник, за вход 50 копеек. В Гороховой, у каменного моста, дом №31. Начало в 8 часов вечера. Тут же, особы, страдающие слабостью зрения, могут получать целительные пироскопические и цветные очки и лорнеты, составленные по строго научным указаниям берлинского профессора глазной терапии Людвига Бема. М. Тицнер, физик и оптик двора Его Императорского Величества



Газета «Голос», 3 января 1873 года

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Двухместная карета По случаю неожиданного отъезда, продается двухместная карета, заказанная в Вене для петербургской мостовой. Решительная цена 350 рублей. Видеть можно: 4-й дом от угла Садовой улицы, по Гороховой улице, в громовском помещении общества для заклада недвижимостей; удобнее: от 9 до 3 часов, спросить у артельщика Егора.



Газета «Голос», 2 февраля 1873 года

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Крымские вина Торговля крымскими югобережными винами князя Воронцова. В Санкт-Петербурге: на Малой Морской, в доме князя Воронцова, №14-й; на Невском проспекте, в милютином ряду, в доме Лесникова, магазин №3-й. У комиссионера Шустова: на Васильевском острове, по 7-й линии, в доме Кистера, №6-й, и на Петербургской Стороне, по Большому проспекту, в собственном доме Шустова.

<…> Во всех этих магазинах продаются вновь полученные вина отличного достоинства, белые, ценою от 50 копеек до 1 рубля 50 копеек за бутылку, и красные, ценою от 55 копеек до 1 рубля 25 копеек за бутылку. Многие сорты вин продаются и в полубутылках.

Газета «Голос», 8 сентября 1873 года

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Водопадные котлы Для большого облегчения стирки и сбережения белья; посуда эмалированная и луженая; ватер и воздушные клозеты; лампы для швейных машин. В ламповом магазине Ф.Бенг, Большая Мещанская, дом Глазунова, №8 напротив ломбарда.

Газета «Голос», 13 марта 1873 года

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Устрицы Флендсбургские и остендские по 1 рублю за 10 штук. Зелень парижская: цветная капуста, салаты и артишоки. Окорока вестфальские настоящие по 60 копеек. Колбасы: лионская и байонская. Апельсины садов его величества короля Виктора-Эммануила, по 50, 60 и 70 копеек. Ананасы свежие венгерские. Апраксин двор, близ школы Комисарова, №50.

Газета «Голос», 30 марта 1873 года

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Португальский молодой картофель Вновь получен с пароходом «Юпитер», продается ящиками в 2 пуда; цена 5 рублей, двойные ящики — 10 рублей.; тут же продаются апельсины и лимоны, месинские и португальские — ящиками. На Апраксином дворе, в фруктовом ряду, №15



Газета «Голос», 27 мая 1873 года

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Спиртовые машинки для варки яиц Бронзированные и накладного серебра, в форме яйца, рекомендует разных величин магазин Александра Кач, на Невском, против Думы, в доме Рогова, №36.

Газета «Голос», 30 апреля 1873 года

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Паркет В большом количестве продается по умеренным ценам; тут же бочки и бочонки для огурцов; тут же отдаются: 1 квартира под мелочную лавку с отделкой и 1 квартира для московской булочной или для жилья. Васильевский остров, по 15-й линии, дом №81, спросить хозяина.

Газета «Голос», 28 июля 1873 года

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Черный хлеб Сим имеем честь довести до сведения почтенной публики, что ныне печем в известной привилегированной паровой печи наилучший черный хлеб самой чистой муки и продаем оный в наших магазинах: Адмиралтейская площадь, №8; Большая Садовая, против Юсупова сада, №47, магазин №13, как и в нашем заводе, Васильевский остров, 11-я линия, дом №56. Генрих Д. Мур и Компания.



Газета «Голос», 10 марта 1873 года

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Врач Трибель После 8-ми летнего пребывания за границей, с научной целью, возвратился в Россию и принимает больных с болезнями половых и мочевых органов, сифилитическими (секретными) и внутренними, с 9 до 12 часов утра и с 4 до 8 часов вечера. На углу Невского и Надеждинской, д. Крюгера, №94, квартира №8, вход с Невского, в парадный подъезд.

«Петербургская газета», 4 августа 1873 года

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Тонкий шипучий коньяк Одобренный высшим светом, привилегированный во Франции и заграницей. Единственный склад: 6-я улица Lafayette, близ новой оперы.

Ничто не может сравняться с прелестным ароматом этого продукта, соединяющего со вкусом старого коньяка «fine champagne», из коего оный извлекается, искристую пенность лучшего шампанского. Продукт этот лишь выигрывает при замораживании и его следует пить не иначе как в бокалах.

«Петербургская газета», 10 марта 1873 года

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