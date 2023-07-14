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    Мужчину в военной форме, стрелявшего у сквера, задержали в Петербурге

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    Житель Колпино вышел во двор, чтобы пострелять. Но соседи не оценили.

    Жалобы на странные звуки у сквера во дворе дома 23 по Октябрьской улице в Колпино стали поступать в 112 накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.

    Наряд полиции задержал на месте 39-летнего мужчину с предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что это охолощенный пистолет типа «Беретта». Однако, если присмотреться к соцсетям задержанного, ясно, что этот пистолет — не единственное его «оружие». И он регулярно «радует» соседей его испытанием.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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    СтрелокПистолетОхолощенное оружиеЗадержаниеХулиганство
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