Мужчину в военной форме, стрелявшего у сквера, задержали в Петербурге

Житель Колпино вышел во двор, чтобы пострелять. Но соседи не оценили.



Жалобы на странные звуки у сквера во дворе дома 23 по Октябрьской улице в Колпино стали поступать в 112 накануне около двух дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.



Наряд полиции задержал на месте 39-летнего мужчину с предметом, похожим на пистолет. Позже выяснилось, что это охолощенный пистолет типа «Беретта». Однако, если присмотреться к соцсетям задержанного, ясно, что этот пистолет — не единственное его «оружие». И он регулярно «радует» соседей его испытанием.

