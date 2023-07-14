Посмотрите, как в Исландии извергается вулкан. Это труднопроизносимо, но очень красиво

Фото: Яна Пруссакова Поделиться Поделиться





Вот уже несколько дней как в 40 километрах от Рейкьявика в Исландии булькает лавой вулкан с труднопроизносимым для русских названием Фаградальсфьядль. Он просыпался в 2022 и 2021 году, а до этого спал порядка шести тысяч лет.

13 июля бывшая журналистка «Фонтанки» Яна Пруссакова рассказала, каково это — оказаться в нужное время в нужном месте и своими глазами увидеть извержение. «Об извержении мы узнали в сервисе аренды автомобиля по прилету 10 июля. Девушка на стойке спросила, в курсе ли мы что 7 минут назад НАЧАЛОСЬ и даже показала прямую трансляцию на YouTube. У меня были большие сомнения, что нам удастся увидеть хоть что-то из-за дыма», — рассказала Яна.

По словам нашей коллеги, на подъезде к бесплатной парковке стоят полицейские и каждому поясняют, как проехать к вулкану.

https://www.reykjavikhelicopters.com, Яна Пруссакова

«В эти дни дует жуткий ветер 20–30 м/с. Хайк до места извержения и обратно — 20 километров, последние мы шли по мху на старых лавовых полях. И этот мох горит рядом с тропой. Стоит сильный запах гари, так что рождаются сомнения: а вдруг надышишься угарным газом? Да и исландцы всегда предупреждают, что дыхание вулкана опасно. И когда сквозь дым ты наконец видишь лаву, извергающуюся наружу как будто в слоу-мо, охватывает нереальный восторг. Как оказалось, мох горит неравномерно, рядом с сформировавшимся кратером уже «чисто». Так что можно подойти очень близко, учитывая, что это разлом, сквозь который плещет лава. И он сравнительно небольшой, но восторг от созерцания этого уникального явления просто огромный. Нам очень повезло», — добавила Яна.

Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Фото: Яна Пруссакова Поделиться Поделиться





Наша собеседница также рассказала, что из-за сильного ветра и пепла из зоны извержения они вышли чумазыми и со стойким запахом костра.



Фаградальсфьядль, к слову, переводится как «гора красивой долины». Это не вулкан в классическом его понимании, а гора вулканического происхождения или вулкан-туйя. В этом месте певица Бьерк снимала клип на свою песню Black Lake.

