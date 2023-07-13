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    В Петербург вернули хакера, проложившего путь к Госуслугам. Потерпевших больше сотни

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    Петербуржец задержан по подозрению в хищении аккаунтов на портале Госуслуг. По версии следствия, его усилиями больше ста человек могли погрязнуть в микрокредитах.

    О задержании жителя Петербурга 13 июля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации. Уголовное дело возбудило полицейское следствие Красносельского района, ловить хакера пришлось в Уфе. Из временного жилья вместе с подозреваемым забрали 25 сим-карт, средства связи и банковские карты.

    Предварительно установлено, что доступ к чужим аккаунтам обеспечивали фишинговые сайты, копирующие официальные страницы госучреждений. Для использования сервисов требовалось ввести данные учётных записей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

    Фигурант менял пароли и подавал заявки на микрокредиты. Исчерпав лимит, уничтожал учётную запись вместе с информацией о её использовании. Деньги выводились через анонимные электронные кошельки.

    «По имеющейся информации, потерпевшими от действий хакера стали более 130 граждан», — сообщает Волк. Все эпизоды интернет-активности устанавливают.

    Мужчину задержали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий петербургского главка. Его вернули в город и отпустили с запретом определённых действий.

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