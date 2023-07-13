В Петербург вернули хакера, проложившего путь к Госуслугам. Потерпевших больше сотни

Петербуржец задержан по подозрению в хищении аккаунтов на портале Госуслуг. По версии следствия, его усилиями больше ста человек могли погрязнуть в микрокредитах.



О задержании жителя Петербурга 13 июля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации. Уголовное дело возбудило полицейское следствие Красносельского района, ловить хакера пришлось в Уфе. Из временного жилья вместе с подозреваемым забрали 25 сим-карт, средства связи и банковские карты.

