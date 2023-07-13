Пятнистый олененок появился на свет в вотчине Деда Мороза

Пятнистый олененок родился у пары оленей в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза». Это девочка. Как сообщили 12 июля в Московском зоопарке, это первое потомство у пятнистых оленей, которые переехали из столицы в зоосад в Великом Устюге два года назад.



Заботливые родители оберегают малышку, хотя она и сама пока не отходит от них далеко. Новорожденной всего несколько дней, но она уже познает окружающую среду, знакомится с сотрудниками под чутким контролем мамы, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.