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    Пятнистый олененок появился на свет в вотчине Деда Мороза

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    Пятнистый олененок родился у пары оленей в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза». Это девочка. Как сообщили 12 июля в Московском зоопарке, это первое потомство у пятнистых оленей, которые переехали из столицы в зоосад в Великом Устюге два года назад.

    Заботливые родители оберегают малышку, хотя она и сама пока не отходит от них далеко. Новорожденной всего несколько дней, но она уже познает окружающую среду, знакомится с сотрудниками под чутким контролем мамы, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    телеграм-канал Зоосад в Вотчине Деда Мороза

    Пару дней назад Ленинградский зоопарк показал детеныша капибары, от которого отказалась мать. В дикой природе Капитоша бы погиб, но в зоопарке у малыша появился шанс.

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