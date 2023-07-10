Капитоша вышел в свет. В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать

В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать. В дикой природе такие малыши погибают, но в зоопарке у Капитоши — так назвали малыша — появился шанс.



Капитоша родился 20 марта и первые две недели жил дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая заменила ему маму. Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. Ирина говорит, что Капитоша постоянно требовал не только еды, но и внимания.