Капитоша вышел в свет. В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать

В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать. В дикой природе такие малыши погибают, но в зоопарке у Капитоши — так назвали малыша — появился шанс.
Капитоша родился 20 марта и первые две недели жил дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая заменила ему маму. Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. Ирина говорит, что Капитоша постоянно требовал не только еды, но и внимания.
Ленинградский зоопарк
А еще Ирина рассказывает, что, пока в ее доме гостил Капитоша, он грыз всё, что находил — мебель, одежду, провода. Так что на роль домашнего любимца капибара не подходит, несмотря на всё свое обаяние. Кстати, это самый крупный грызун в мире — масса взрослой капибары достигает 60 килограммов.