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    Капитоша вышел в свет. В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать

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    3 комментария

    В Ленинградском зоопарке выкормили детеныша капибары, от которого отказалась мать. В дикой природе такие малыши погибают, но в зоопарке у Капитоши — так назвали малыша — появился шанс.

    Капитоша родился 20 марта и первые две недели жил дома у зоотехника Ирины Ильиной, которая заменила ему маму. Каждые два часа малыша кормили из бутылочки специальной смесью для грызунов. Ирина говорит, что Капитоша постоянно требовал не только еды, но и внимания.

    Ленинградский зоопарк

    А еще Ирина рассказывает, что, пока в ее доме гостил Капитоша, он грыз всё, что находил — мебель, одежду, провода. Так что на роль домашнего любимца капибара не подходит, несмотря на всё свое обаяние. Кстати, это самый крупный грызун в мире — масса взрослой капибары достигает 60 килограммов.

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    Капибара
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    Комментарии 3

    Гость11 Июл 2023 в 01:07
    Не мамаша а кукушка.
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