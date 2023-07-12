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    Житель Серова погиб от удара током во время мощного урагана

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    42-летний житель Серова погиб от удара током вечером 12 июля. В это время на улицах бушевал ураган, который оборвал линию электропередачи. Мужчина решил убрать провода с дороги и получил сильнейший удар током.

    Как рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, первые сведения о ЧП поступили в дежурную часть в 20:15 от бригады скорой помощи. Медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

    «Трагедия произошла на улице Ферросплавщиков, что на окраине города Серова. Личность погибшего полицией уже установлена — это местный житель, гражданин Захаров, 1981 года рождения. Его уже опознала прибывшая на место ЧП мать», — уточнил Валерий Горелых.

    Стихия в Серове бушевала буквально полчаса. Сильный град и ураганный ветер привели к обрыву проводов. Мужчина решил, видимо, обезопасить других жителей. Он взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар. Местное управление СК по данному факту проводит проверку.

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    СеровУдар током
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