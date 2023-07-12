Житель Серова погиб от удара током во время мощного урагана

Как рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, первые сведения о ЧП поступили в дежурную часть в 20:15 от бригады скорой помощи. Медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
«Трагедия произошла на улице Ферросплавщиков, что на окраине города Серова. Личность погибшего полицией уже установлена — это местный житель, гражданин Захаров,
Стихия в Серове бушевала буквально полчаса. Сильный град и ураганный ветер привели к обрыву проводов. Мужчина решил, видимо, обезопасить других жителей. Он взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар. Местное управление СК по данному факту проводит проверку.