Житель Серова погиб от удара током во время мощного урагана

42-летний житель Серова погиб от удара током вечером 12 июля. В это время на улицах бушевал ураган, который оборвал линию электропередачи. Мужчина решил убрать провода с дороги и получил сильнейший удар током.



Как рассказал «Фонтанке» пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, первые сведения о ЧП поступили в дежурную часть в 20:15 от бригады скорой помощи. Медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.