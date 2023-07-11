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    В Генплане снизят высотность в кварталах — кандидатах под реновацию

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    2 комментария

    Комиссия по Генплану одобрила снижение высотности возможной застройки в районах города, которые потенциально подпадают под программу «новой» реновации — комплексного развития территории. Об этом 11 июля сообщил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.

    Изначально в проекте нового Генплана в кварталах, где расположены панельных хрущевки, которые потенциально попадают под программу комплексного развития территории, была заложена зона высокоэтажной жилой застройки Ж4. Комиссия по Генплану рассмотрела многочисленные обращения горожан и одобрила снижение высотности до зоны Ж3 (среднеэтажная застройка до 8 этажей).

    Речь идет о территориях в пяти районах города: Калининском, Московском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском. «Принимая во внимание мнение жителей, членами комиссии единогласно было принято решение об установлении для таких территорий функциональной зоны Ж3», — говорится на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Всего горожане подали более 700 таких предложений. О том, какие еще предложения подавались в проект нового Генплана от бизнеса и от общественности, «Фонтанка» подробно рассказывала.

    Ранее по итогам работы Общественного штаба по комплексному развитию территорий (КРТ) был разработан проект федеральной инициативы, который предлагает скорректировать Жилищный и Градостроительный кодексы, чтобы «очеловечить» КРТ. Редакция рассказывала о законопроекте и почему надежд, что он будет принят, немного.

    Проект нового Генплана Петербурга, который определит развитие города до 2040 года с прогнозом до 2050-го, должен быть представлен в Заксобрание осенью 2023 года и принят до конца этого года.

    Справка:

    Городской закон о КРТ был принят Заксобранием города в конце июня 2022 года и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.
    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября.
    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.
    Осенью закон был поставлен на «паузу» — действие отдельных его положений было приостановлено до 2024 года.

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    Реновация
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    Комментарии 2

    Гость11 Июл 2023 в 20:55
    бей буржуев!
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