В Генплане снизят высотность в кварталах — кандидатах под реновацию

Комиссия по Генплану одобрила снижение высотности возможной застройки в районах города, которые потенциально подпадают под программу «новой» реновации — комплексного развития территории. Об этом 11 июля сообщил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский.

Изначально в проекте нового Генплана в кварталах, где расположены панельных хрущевки, которые потенциально попадают под программу комплексного развития территории, была заложена зона высокоэтажной жилой застройки Ж4. Комиссия по Генплану рассмотрела многочисленные обращения горожан и одобрила снижение высотности до зоны Ж3 (среднеэтажная застройка до 8 этажей).

Речь идет о территориях в пяти районах города: Калининском, Московском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском. «Принимая во внимание мнение жителей, членами комиссии единогласно было принято решение об установлении для таких территорий функциональной зоны Ж3», — говорится на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. Всего горожане подали более 700 таких предложений. О том, какие еще предложения подавались в проект нового Генплана от бизнеса и от общественности, «Фонтанка» подробно рассказывала.