У солиста группы «Каста» во время пробежки остановилось сердце

Солист российской рэп-группы «Каста», 43-летний Андрей Пасечный (Хамиль) едва не умер во время пробежки. Дело было в Португалии, где Андрей теперь живет вместе с семьей. О случившемся он 11 июля рассказал в своих соцсетях.



«20 июня с утра я был на пробежке, у меня случилась остановка сердца. Спасибо пляжному спасателю и врачу Ana Vilan, кто смог оказать мне помощь», — написал Пасечный, приложив видео из палаты интенсивной терапии и фото, где музыкант уже стоит на ногах.



По словам рэпера, ему провели экстренное шунтирование сердца, чем спасли жизнь. Врачи сказали пациенту, что таких случаев один на миллион. В данный момент музыкант проходит реабилитацию после комы. Сразу после обещает вернуться в концертной деятельности.

