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    Столтенберг: Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда выполнит условия

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    Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся с тем, что выполнены условия. Об этом 11 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе саммита в Вильнюсе.

    По его словам, сегодня союзники согласовали новый план поддержки Украины. В том числе он направлен на обеспечение перехода от советских к натовским стандартам и доктринам, а также на восстановление оборонного сектора. Кроме того, был создан совет «НАТО — Украина», где стороны будут встречаться «как равные партнеры».

    «Мы согласовали снятие требований плана действий для членства. Этот процесс станет одноэтапным. Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся, что выполнены условия», — сказал Столтенберг.

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