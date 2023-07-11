Столтенберг: Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда выполнит условия

Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся с тем, что выполнены условия. Об этом 11 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе саммита в Вильнюсе.



По его словам, сегодня союзники согласовали новый план поддержки Украины. В том числе он направлен на обеспечение перехода от советских к натовским стандартам и доктринам, а также на восстановление оборонного сектора. Кроме того, был создан совет «НАТО — Украина», где стороны будут встречаться «как равные партнеры».