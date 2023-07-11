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    «Теплосеть» предупредила, на каких улицах горожанам стоит следить за паром в ближайшие дни

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    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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    В ближайшие два дня, 12 и 13 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города. В зону испытаний войдут 40 улиц, сообщает 11 июля пресс-служба компании.

    В среду, 12 июля, будут испытывать на прочность трубы на следующих участках:

    • улица Жукова,
    • Замшина улица,
    • Антоновская улица,
    • улица Васенко,
    • Лабораторная улица,
    • Герасимовская улица,
    • Брюсовская улица,
    • Сибирская улица,
    • Ключевая улица,
    • улица Федосеенко,
    • Бестужевская улица,
    • Апрельская улица,
    • Крюкова улица,
    • улица Буренина,
    • улица Стасовой,
    • Львовская улица,
    • улица Маршала Тухачевского,
    • Кондратьевский проспект,
    • проспект Маршала Блюхера,
    • проспект Мечникова,
    • Пискаревский проспект,
    • Среднеохтинский проспект,
    • Полюстровский проспект,
    • проспект Металлистов,
    • проспект Энергетиков,
    • шоссе Революции.

    В четверг, 13 июля, испытания пройдут на:

    • Арсенальной улице,
    • Минеральной улице,
    • улице Комиссара Смирнова,
    • Бобруйской улице,
    • улице Ватутина,
    • улице Академика Лебедева,
    • Выборгской улице,
    • Кондратьевском проспекте,
    • Лесном проспекте,
    • Большом Сампсониевском проспекте,
    • Арсенальной набережной,
    • площади Ленина,
    • в Нейшлотском переулке.

    Испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном необходимы, чтобы определить неблагоприятные зоны и спланировать ремонт, добавляют в компании. В это время температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов.

    Если вы обнаружили признаки прорыва в зоне испытаний, не приближайтесь к месту вытекания воды и не пытайтесь пройти или проехать по залитой водой территории, а сообщите об опасности в городской мониторинговый центр по телефону 004 или с мобильного — 112. Не подходите к припаркованным в зоне разлива автомобилям — ущерб застрахован. А если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, знаки или линию оцепления.

    Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

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