«Теплосеть» предупредила, на каких улицах горожанам стоит следить за паром в ближайшие дни

В ближайшие два дня, 12 и 13 июля, «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Калининском, Красногвардейском и Выборгском районах города. В зону испытаний войдут 40 улиц, сообщает 11 июля пресс-служба компании.
В среду, 12 июля, будут испытывать на прочность трубы на следующих участках:
- улица Жукова,
- Замшина улица,
- Антоновская улица,
- улица Васенко,
- Лабораторная улица,
- Герасимовская улица,
- Брюсовская улица,
- Сибирская улица,
- Ключевая улица,
- улица Федосеенко,
- Бестужевская улица,
- Апрельская улица,
- Крюкова улица,
- улица Буренина,
- улица Стасовой,
- Львовская улица,
- улица Маршала Тухачевского,
- Кондратьевский проспект,
- проспект Маршала Блюхера,
- проспект Мечникова,
- Пискаревский проспект,
- Среднеохтинский проспект,
- Полюстровский проспект,
- проспект Металлистов,
- проспект Энергетиков,
- шоссе Революции.
В четверг, 13 июля, испытания пройдут на:
- Арсенальной улице,
- Минеральной улице,
- улице Комиссара Смирнова,
- Бобруйской улице,
- улице Ватутина,
- улице Академика Лебедева,
- Выборгской улице,
- Кондратьевском проспекте,
- Лесном проспекте,
- Большом Сампсониевском проспекте,
- Арсенальной набережной,
- площади Ленина,
- в Нейшлотском переулке.
Испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном необходимы, чтобы определить неблагоприятные зоны и спланировать ремонт, добавляют в компании. В это время температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов.
Если вы обнаружили признаки прорыва в зоне испытаний, не приближайтесь к месту вытекания воды и не пытайтесь пройти или проехать по залитой водой территории, а сообщите об опасности в городской мониторинговый центр по телефону 004 или с мобильного — 112. Не подходите к припаркованным в зоне разлива автомобилям — ущерб застрахован. А если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения, знаки или линию оцепления.